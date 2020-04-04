香港洲际酒店受疫情冲击或遣散500人

香港洲际酒店4月2日宣布，将于4月20日起进行闭店装修，并于2022年重新开业。香港酒店工会主席徐考澧受访时说，据悉大部分员工都被遣散，涉及500人，员工会按年资获得补偿。

据中新经纬报道，香港洲际酒店表示，此次维修为酒店三十年来规模最大的一次装修翻新工程，整项工程将覆盖所有客房及套房连浴室、公共地方、餐厅与宴会场地，酒店外墙亦会重新设计。

作为香港著名的地标性五星级酒店，香港洲际酒店拥有503间客房，其中有87间海景套房，酒店餐厅包括欣图轩、港畔餐厅等。据悉，受此次疫情影响，香港洲际酒店内的米芝莲一星法国餐厅已于3月11日宣布结业，约30人被解雇。

据香港酒店工会消息透露，香港洲际酒店将按年资赔偿予员工。五年以下资历获赔一个月薪金，五至10年获赔两个月薪金；10至15年获赔三个月薪金；15年以上则获赔四个月薪金。

目前，洲际酒店已在中国关闭60家酒店，疫情严重时曾关闭多达178家。

随着疫情在全球蔓延，各国政府陆续宣布减少国际航班、暂停出境旅游、减少国际会议等活动，主要接待国际旅客的酒店集团备受重创。不少国际酒店集团纷纷宣布高管减薪，员工无薪休假，甚至开启裁员模式。

相较于国际酒店，国内的酒店行业的日子也并不好过。华住集团创始人、董事长兼CEO季琦3月17日在公开信中透露，受疫情影响，公司损失的潜在营业收入约38亿元（人民币，下同，7.71亿新元），开店亏损约25亿元。

值得注意的是，随着中国大陆疫情得到有效控制，清明假期各地的酒店行业有回暖之势。去哪儿网数据显示，清明假期时，中国大陆度假型酒店预订量环比前一周增长120%。浙江、陕西和重庆全区三地增幅位列前三。