中国殡葬业毛利率远超房企

号称港股“殡葬第一股”的福寿园墓园服务经营利润率为54.4%，毛利率远超中国大陆房地产龙头企业。

据中新经纬报道，福寿园3月15日发布财报，2019年总收益约18.5亿元（人民币，下同，3.76亿新元），同比增长12.1%；实现净利润7.35亿元，同比增长19.4%。

福寿园2019年大部分收益来自墓园服务，占2019年总收益的83.8%。不过这一比例较2018年有所下降，2018年，墓园服务占当年总收益86.4%。此外，墓穴销售是福寿园墓园服务收益中最大的组成部分，占2019年墓园服务收益的91.5%。其中，经营性墓穴销售数量较2018年增加8.2%，平均销售单价基本持平。

记者发现，2019年福寿园墓园服务经营利润率为54.4%，2018年为49.9%。相比之下，龙头房地产开发企业的毛利率黯然失色。2019年，中国恒大毛利率为27.8%，碧桂园约为26.06%，万科房地产业务的结算毛利率为27.2%。

福寿园于2013年12月19日登陆香港联交所，彼时公司的净利润已过亿。招股书显示，2010年、2011年、2012年及截至2013年1-6月，公司的净利润分别为1.137亿元、1.416亿元、1.382亿元及1.181亿元，且毛利率在80%以上。

需要一提的是，福寿园的生意版图已不止步于亡者。2015年，福寿园推出生前契约，即当事人生前就自己或亲人逝世后如何开展殡葬礼仪服务，而与殡葬服务公司订立的合约。2019年，福寿园已在10个省级区域的18座城市中销售生前契约，共签订4873份合约，较2018年增长96.1%，签约金额约达1800万元。