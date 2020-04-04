近百名美国前高官和学者呼吁美中合作抗疫

近百位美国前政府高官、专家学者3日呼吁美国与中国开展合作，共同抗击冠病疫情。

据新华社报道，美国智库亚洲协会中美关系中心和加利福尼亚大学圣迭戈分校21世纪中国研究中心联合发表题为《拯救来自美国、中国和全球的生命》的声明。声明得到93名美国前政府高官和专家学者的联名支持。

声明表示，美中两国若不展开合作，无论在美国国内还是全球范围内抗击疫情都不会取得成功。声明提到，中国的工厂可以生产抗击疫情的防护物资和药品，中国的医护人员可以分享临床经验，两国科学家可以合作研发有关疫苗。

声明认为，美方可以通过如20国集团等平台构建全球共同应对疫情的框架机制，使中国与其他国家共享数据，比较最佳治疗方案，建立医疗用品供应的生产和分配机制，并在疫苗和疗法的研发、生产和分配上协调资金和临床试验。

声明说，美中两国已意识到这一时刻的重要性，并共同采取了一些初步措施。声明希望两国能朝着这一方向更进一步，并体现出双方合作抗疫在美国国内存在广泛的两党支持。

该声明得到美国前国务卿奥尔布赖特（Madeleine Albright）、前国防部长哈格尔（Chuck Hagel）、前总统国家安全事务助理赖斯（Susan Rice）等，此外包括哈佛大学荣休教授傅高义、“软实力”和“巧实力”概念首创者哈佛大学学者约瑟夫奈（Joseph Nye）、华盛顿智库战略与国际问题研究中心专家葛来仪等著名专家学者也在声明上署名。