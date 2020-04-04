骆惠宁：坚持依照宪法和基本法治港

在香港基本法颁布30周年之际，中国中央政府驻港联络办主任骆惠宁发文指，要坚守“一国两制”事业初心，坚定宪法和基本法制度自信，不为一时之曲折而动摇。

据中联办官网今日（4日）发布的文章，骆惠宁指，“一国两制”实践已经进入了“五十年不变”的中期，一些长期积累的矛盾逐步显现，尤其是在去年“修例风波”中，发生了大量严重触碰“一国两制”原则底线的行为，宪法和基本法的权威受到前所未有的挑战，许多深层次问题都到了必须面对和解决的重要时期。

他表示，坚守“一国两制”事业初心，要求充分认识到维护国家主权、安全、发展利益与保持香港长期繁荣稳定是相辅相成，不可偏废其一的。如果国家主权、安全和发展利益得不到维护和保障，香港繁荣稳定就成了无源之水。

他指出，维护国家安全是全面准确贯彻“一国两制”方针的核心要求，也是特别行政区根据基本法必须履行的宪制责任。只有建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，强化相应的执法力量，坚决防范和遏制外部势力干预香港事务和进行分裂、颠覆、渗透、破坏活动，才能确保香港长治久安。

骆惠宁还表示，要大力加强香港社会特别是公职人员和青少年的宪法和基本法教育、国情教育、中国历史和中华文化教育，增强香港同胞的国家意识和爱国精神。