林郑：一国两制落实整体成功 回归后市民自由有增无减

在香港基本法颁布30周年之际，香港特首林郑月娥撰文指，“一国两制”的落实整体是成功的，回归后市民权利和自由以及香港的司法独立等都取得了发展。

据香港中通社报道，林郑月娥表示，受基本法保障的权利和自由都不是空谈，而是香港市民每一日、每一刻都在享受和行使的自由。她举例说，在2019年香港有超过11000次公众游行和集会，总数是1997年的十倍，足证市民所享有的自由有增无减。这些公众游行和集会，只要是和平、合法地进行，特区政府都予以尊重，警方亦会给予适当的协助。

但她同时指出，香港法院在多次裁决中清楚说明，上述的自由并非绝对，市民行使自由时，须同时尊重他人及受法律约制。她引述法庭指出，若只是强调个人权利而不顾及守法，人们很容易自以为是，只看重自己的权益，而漠视别人和社会整体的权益，社会便很容易陷入纷乱。

她还表示，基本法容许香港在经济、贸易、金融、航运、通讯、旅游、文化、体育等领域以“中国香港”的名义，单独地与世界各国、各地区及有关国际组织保持和发展关系，签订和履行有关协议，令不少企业和市民受惠。现在特区政府正全力应对疫情，但疫情过去后，会立即重新启动在海外推广香港和加强对外关系的工作，期望以最快速度让香港经济重拾升轨。

林郑月娥说，基本法的实践充分证明“一国两制”是对香港最佳的制度安排，但香港需要在实践中不断探索，让这个构想落到实处，符合香港繁荣稳定的需要，符合香港居民安居乐业的期盼，也符合国家的根本利益。

她并鼓励市民多了解基本法，细阅当中的制度保障、应有的权利和责任，思考应如何让香港继续发挥优势。