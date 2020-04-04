研究：武汉的猫群感染冠病 或由人传播

来自中国的研究团队发现，多只武汉的猫的血清对冠病的受体结合域（RBD）呈阳性，可能由人传播所致。

据澎湃新闻报道，华中农业大学农业微生物国家重点实验室、中科院武汉病毒所的研究团队4月3日在预印本平台bioRxiv上发表的研究发现，疫情在武汉爆发后采集的102只猫的血清检测显示，来自15只猫的血清对新冠病毒的受体结合域（RBD）呈阳性，占总体的14.7％。

在阳性样品中，有11份具有新冠病毒中和抗体，其中主人为新冠患者的3只猫的中和滴度最高，这表明高中和滴度可能是由于猫与冠病患者之间的紧密接触所致。

在一周之内，国内的仅有的两家P4实验室，即国家动物疫病防控高级别生物安全实验室、中国科学院武汉国家生物安全实验室均发布了关于猫与冠病的研究。

第一份关于动物在自然条件下产生针对冠病特异性中和抗体的研究报告，数据表明：冠病在疫情暴发期间已感染了武汉的猫群。该研究尚未经同行审议。研究团队在这份研究中表示，猫的冠病可能是由于人将病毒传给了猫，不过这仍然需要通过对来自疫情暴发前的猫的大样本调查来核实。

目前尚无证据显示冠病从猫传播给人类。不过中国科学院院士、中国农科院哈尔滨兽医研究所的科学家陈化兰等在3月31日发表研究，发现冠病在狗、猪、鸡和鸭子身上复制效果不佳，但在雪貂和猫身上却很有效。他们还发现病毒可以通过呼吸道飞沫在猫之间传播。

研究人员指，这项研究指出了猫传播冠病的风险，同时还需更多研究来深深入了解病毒人到猫的传播途径。但重要的是，“应立即采取行动，使人与宠物动物（如猫和狗）之间保持适当的距离，并且应对这些动物采取严格的卫生和检疫措施。”他们认为，应发布强有力的警告和法规以阻止这种潜在的传播途径。