北京禁止疫情期举办店庆等线下促销活动

中国北京市发布通知，要求各经营单位在疫情期间，不得举办店庆等线下促销活动。

据《新京报》报道，北京市商务局今日（4日）发布通知，要求各经营单位在疫情期间，不得举办店庆等线下促销活动。

通知强调，境外疫情呈加速蔓延扩散态势，“外防输入、内防反弹”是当前疫情防控工作的重中之重。各单位要继续不折不扣地执行各项疫情防控措施，绝不能有丝毫麻痹和松懈。

各区商务局要督促商场、购物中心、大卖场等大型商业设施在疫情防控期间，不得举办造成人员大量聚集的店庆等线下促销活动。清明节小长假期间，要做好节假日大客流管控，严格落实“一米线”规定，落实好出入口、收银台、电梯等重点区域防疫措施。

此前，北京市商务局发布“防止超市人员聚集”的紧急通知，要求各超市要严格按照人均面积不少于2平方米的规定，核定最大客容量并设专人进行管理。

记者走访部分超市、商场发现，在入口处工作人员除了检查顾客戴口罩、测温，还会记录入场人数。在管庄美廉美超市入口处，工作人员手里拿着计数器，进入一位顾客就会按动一下。长楹天街购物中心入口处，工作人员手中也有计数器。商场对最大客流量进行测定，如遇人流高峰，在商场入口处会进行限流，门口设有“一米线”，顾客需排队，逐个测温并登记。