美国国会今年或立法减少美军对中国药品的依赖

美国国会一位资深议员说，下一个财政年度的国防授权法很可能会着手解决长期以来美军对中国医药产品的严重依赖。

据美国之音报道，美军参谋长联席会议主席米利上将(General Mark Milley)3月初在国会作证时说，美军的药物供应跟美国的商业医药采购系统一样，严重依赖中国制造的一些药品原料及成品，如果美国与中国发生武装冲突，这对美国显然是很大的风险。

美国国会众议院军事委员会共和党领导人索恩伯里(Mac Thornberry)在召集媒体电话会议并回答提问的时候说，冠病引发的药物短缺暴露了美军高度依赖中国供应医药产品对国家安全带来的潜在危机。

索恩伯里：“对每个人来说，这都是一个警钟。也就是说，我们依赖其他国家、并且主要依赖中国提供我们国家许多人赖以生存的一些化学品或原料。”

美国众议院军委会成员、来自密苏里州的联邦众议员哈茨勒尔(Vicky Hartzler)去年10月联合其他议员推出了众议院第4710号决议案，要求五角大楼就军方药物供应过度依赖中国的问题进行全盘审核，并支持美国国内药商生产和提供军方需要的各种药品。

她3月初对媒体说，美军大多数部门直接从中国、或者通过那些从中国得到药物基本成分的美国药商那里购买疫苗、抗生素和其他药物；假如美国与中国发生冲突，中国可以利用这个情况来对付美国。

自从第4710号决议案近5个月前报备众议院军委会审议以来，更多的议员联名对议案表达了支持，但军委会迄今为止没有对这一议案展开正式审议。

索恩伯里说，军委会还没有对该议案采取专项具体行动，这很正常。但他预计第4710号决议案很有可能被纳入年度的国防授权法。

索恩伯里：“我的确认为国防授权法应该也可能会针对这项依赖性采取行动。不过，有关条款不会象是一个照明灯开关，不会突然之间导致我们所需要的一切都能在国内生产。”

由于冠病疫情仍然在美国快速扩散，美国国会基本处于休会状态，众议院军委会的各项立法工作也被拖延。