王毅：质疑中国疫情通报的报道不符事实

中国外交部长王毅在和德国外长马斯（Heiko Maas）通话时说，当前国际上有个别声音质疑中国在疫情通报上耽误时间，这完全不符合事实。

据新华社报道，王毅表示，中国愿意根据德方需求提供力所能及的帮助，希望德国也有能力应对面临的挑战。

王毅表示，中德都是重要经济体和制造业大国，应防止疫情引发新一轮贸易保护主义，共同维护开放的多边贸易体制，携手保障全球产业链、供应链的稳定安全。中方也愿帮助在华德企解决复工复产中遇到的实际困难。中国在德有大量侨民和留学生，他们是中德友好的纽带，希望并相信德方一定会切实保障他们的健康和安全。

王毅指，当前国际上有个别声音质疑中国在疫情通报上耽误时间，这完全不符合事实。中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，第一时间向其他疫情暴发国家伸出援手，这些最基本的事实得到了国际社会的肯定。

王毅强调，中方一贯高度重视出口产品质量，出台了严格的监管措施，目前有资质的企业正在开足马力生产，力争满足各国对医疗物资的需求。希望各方应本着实事求是的态度，通过平等协商解决在商品购买过程中出现的个别分歧。任何将产品污名化的作法都不利于抗疫合作。