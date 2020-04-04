上海首届殡葬本科班开班

因应中国殡葬行业人才的巨大需求，上海市民政局和上海开放大学商定建设一个专业模块，包含殡葬服务情感的连接和割舍等内容。

据中新社报道，目前中国殡葬行业人才需求量大，且民众丧葬观念不断进步、更新，基于互联网等殡葬业新业态层出不穷，对从业人员的要求越来越高。

不过殡葬行业的人才培养没有得到足够重视，中国官方公布的专业目录中，殡葬行业人才培养的最高层次是大专，全国也仅有民政系统的五所高职院校培养殡葬行业从业人员，缺乏结合岗位需求更高学历层次的培养。

基于这样的现实，上海市民政局和上海开放大学商定建设一个专业模块，包含殡葬服务情感的连接和割舍、家族文化的传承、生命教育等三个社会性功能，在上海开放大学社会工作专业中设置生命教育课程组，结合殡葬行业岗位需求，新开设了殡葬社会学、生命哲学与生命教育、压力管理、哀伤辅导与殡葬礼仪等4门特设选修课。

该殡葬行业学历教育本科开课仪式4月4日在上海开放大学举行，首届三个班级的85名学生和全市1000多名殡葬行业的员工在线收看了开课仪式。

经过两年半的在职学习并通过总计20多门课程的考核，这个专业的毕业生将获得本科学历证书，符合条件并通过论文答辩的，还可以获得上海开大颁发的法学学士学位。