美国从中国的进口2月减少13.5%

美国商务部4月2日发布的2月贸易统计显示，来自中国的货物进口额为271.81亿美元（391.35亿新元），环比减少13.5%。

据日本经济新闻报道，受进口减少影响，美国对华贸易逆差减少16.7%，为197亿美元。从经季节性因素调整前的数字来看，降至2009年3月以来、时隔约11年的最低水平。2月美国新冠疫情产生的巨大影响尚未显现出来，而在中国，个人电脑和移动电话等电子产品工厂纷纷停工，难以向国内外供货。

中美第一阶段贸易协议提出两年内将美国农产品和能源等产品的对华出口额增加2000亿美元，该协议在2月14日生效，但是1月至2月的进口额却同比减少9.4%。力争通过增加出口缩小贸易逆差的美国政府出师不利。

日经中文网在报道中评论说，3月的中美贸易被认为继续处于停滞状态。虽然中国的工厂逐步复工，但从3月开始美国的新冠感染人数激增，个人消费趋冷。第一阶段贸易协议达成后，2月美国将对服装等1200亿美元中国输美产品加征的关税减半至7.5%，不过依然维持了其余大部分关税，进口难以增长。

美国2月的整体贸易逆差缩小了9.3%。来自中国等的进口整体减少2.5%。如果美国的需求下滑导致中国等亚洲和墨西哥等对美出口地区的出口下滑，将进一步冲击世界经济。