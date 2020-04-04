中国农业农村部：粮食库存充足 没必要抢购囤积

中国农业农村部发展规划司司长魏百刚说，中国粮食库存充足，特别是两大口粮，即小麦和稻谷的库存大体相当于一年全国人的消费量，没有必要抢购囤积。

综合新京报和北京日报报道，魏百刚今日（4日）在发布会上给出四组数据。第一数据是粮食产量。这些年中国粮食连年丰收，连续五年稳定在1.3万亿斤以上，去年粮食产量是13277亿斤，创历史新高。小麦多年供求平衡有余，稻谷供大于求，口粮保障绝对安全。

第二组是人均粮食占有量。2010年以来，中国人均粮食占有量持续高于世界平均水平，2019年达到472公斤，远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。

第三组数据是粮食库存量。目前粮食库存充足，库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%到18%的安全水平，特别是两大口粮，就是小麦和稻谷，库存大体相当于一年全国人的消费量。

第四组数据是中国谷物的进口量。国家谷物年度进口数量不大，去年净进口1468万吨，也就相当于不到300亿斤，仅占谷物总消费量的2%左右。而且进口的主要是一些强筋弱筋的小麦、泰国的大米等，主要的目的是为了满足需求余缺或者结构性的调整，更好地满足人们个性化、多样化的消费需求。

魏百刚强调，中国粮食产量丰、库存足，现在没有必要抢购囤积，“粮食还是吃新的好”。