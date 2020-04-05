大陆新增30例确诊病例 五例为本土病例

中国大陆昨天（4月4日）新增30例冠病确诊病例，其中25例为境外输入病例，五例为本土病例。

据中国国家卫健委消息，新增的本土病例都在广东。此外，截至4日24时，大陆也新增死亡病例三例，都在湖北，新增疑似病例11例，均为境外输入病例。

当日新增治愈出院病例213例，解除医学观察的密切接触者1869人，重症病例减少36例。

境外输入现有确诊病例697例（含重症病例18例），现有疑似病例107例。累计确诊病例913例，累计治愈出院病例216例，累计死亡病例0例。

截至4月4日24时，大陆31个省市自治区现有确诊病例1376例（其中重症病例295例），累计治愈出院病例76964例，累计死亡病例3329例，累计报告确诊病例81669例，现有疑似病例107例。累计追踪到密切接触者713110人，尚在医学观察的密切接触者17436人。

湖北新增确诊病例零例（武汉零例），新增治愈出院病例183例（武汉183例），新增死亡病例三例（武汉三例），现有确诊病例648例（武汉644例），其中重症病例267例（武汉264例）。累计治愈出院病例63945例（武汉46794例），累计死亡病例3210例（武汉2570例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。新增疑似病例零例（武汉零例），现有疑似病例零例（武汉零例）。

此外，大陆新增无症状感染者47例,其中境外输入无症状感染者16例；当日转为确诊病例三例（境外输入三例）；当日解除医学观察50例（境外输入八例）。尚在医学观察无症状感染者1024例（境外输入244例）。