港立法会议员无视限令酒吧聚会惹争议 辩称议员有豁免权

疫情肆虐下，香港公民党立法会议员陈淑庄及党友林瑞华共40多人，日前到酒吧聚会，涉嫌违反“限聚令”，惹起公众关注，两人事后辩称酒吧当时没有营业属私人地方，陈淑庄事后更发声明指当时以议员身分开公务会议，可获豁免。

据《星岛日报》报道，港府发言人昨晚（4日）回应传媒查询时则表明，议员在议会以外其他场合参与或组织群组聚集，无论是否属于立法会的职能，不属此项获豁免的群组聚集；意味陈等人当晚活动有违反“限聚令”之嫌。

前特首梁振英亦质疑陈的辩解，其创办的“803基金”更公布悬红二万元，给予举报人提供有关当晚聚会的未公开证据。另有议员强调开视像会议更能防疫，质疑陈淑庄等未有尽力减低病毒传播。

有消息人士日前向《东周新闻网》爆料，指立法会议员陈淑庄及党友林瑞华等40多人，上周四（二日）深夜在深水埗大南街一家酒吧聚会，涉嫌违反禁止在公众地方进行逾四人聚集的规例，其间警方接投诉曾到场了解，陈淑庄其后被拍到似带醉乘的士离去，事件引起公众质疑。她事后发声明指当晚酒吧没有营业属私人地方，自己也以议员身分出席开会，可获豁免。

林瑞华昨回应本报查询时称，当晚与约40名酒吧业界人士开会讨论酒吧禁令，立法会议员陈淑庄在场提供支援，当时没有留意在场人士是否以四人一桌，以及是否保持适当距离，亦指曾考虑以亲身见面以外的方式开会，但因情况紧急而在酒吧会面，强调当时酒吧已关门，认为属私人地方。林又指其回应与陈淑庄前晚声明一致，即此次会面属公务会议。但有现场消息称，警员到场了解时，酒吧负责人向警员报称举行股东大会，与举行公务会议说法有异。

港府发言人昨晚则表示，《规例》的附表一列明十二项被豁免的群组聚集，其中一项为“为执行法定团体或政府咨询机构的责任而进行的群组聚集”；另一项则为对在立法会或区议会进行的程序属必要的群组聚集”。然而，立法会并非法定团体或政府咨询机构，议员在议会以外其他场合参与或组织群组聚集，不管是否属于立法会的职能，亦不属此项获豁免的群组聚集。

此外，发言人还表示，如在当时情况下，公众人士仍有可能进入酒吧范围，该酒吧即可能符合公众地方的定义，有关的规例亦对其适用。

前特首梁振英昨晚在facebook代表“803基金”就事件悬红，不开名暗批陈淑庄等人“罔顾传播疫症风险，并涉嫌违反《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》，任何人如能提供当时聚集而未经公开的短片、照片或聚集者姓名可各得两万元”，并留下联络方法。

民建联立法会议员葛珮帆表示，立法会议员作为一个公众人物，在抗疫关键时期应以身作则，尽量减低社区爆发风险，并强调市面有不少视像会议程式，疫情下国家元首都利用科技远距离开会，不但符合卫生，而且亦可处理公务，质疑陈淑庄没必要聚众开会，未有尽力减低病毒传播风险。

网媒《巴士的报》引述一名法律界人士指，涉事酒吧当晚是“半拉闸”（半关门），但其他人稍一低头就可以入内，质疑并非“关门聚会”，而且警方查案时未必立即拘捕，到场调查后隔一段时间才起诉亦是常见事情，当场没有拘捕不等于他们没有违法，质疑他们发出噪音扰民，同时违反“限聚令”。

本身是火锅店老板的林瑞华，去年牵头成立中小企食店联盟，并组织民间登记队，派出百名义工走访18区，呼吁食店登记成饮食界选民，剑指立法会饮食界功能界别，今年一月更加入公民党，有意得到对方支持参选，挑战现任业界代表张宇人。林瑞华最近经常和陈淑庄“拍住上”，四出活动争取支持，日前他们反对政府早前提出的“禁酒令”，图抢酒吧选票。

