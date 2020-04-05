香港已发逾5万张强制检疫令 增逾2600检疫单位

香港政务司司长张建宗今天（4月5日）网上发文，指香港冠病确诊病例数字正在递增，当中不少本地感染病例无法追踪其感染源和传播路径，令人非常担忧。

张建宗表示，上月19日至31日，港府已向海外来港人士发出超过5.1万张强制检疫令，合共有约80人涉嫌违例，另有三人违反居家检疫令被判处即时监禁。

他指出，检疫中心是防疫的重要防线之一，港府一直努力寻找合适选址并尽快增加检疫设施。

目前香港政府共有四间检疫中心，分别是位于火炭骏洋村、柴湾鲤鱼门公园及度假村、荔枝角饶宗颐文化馆翠雅山房及元朗八乡少年警讯永久活动中心，合共提供约1740个单位，超过四成现正使用。另外现正透过翻修和加建工程增建检疫单位，于3月中旬起预备骏洋村第三及第四座增加更多检疫单位，目标是在本月内增加约1660个单位。

张建宗表示，港府会继续在柴湾鲤鱼门公园及度假村、西贡户外康乐中心、少讯中心和位于竹篙湾的政府土地透过组装合成建筑方法合共增建至少约1000个单位的检疫设施，预计可于4至7月分阶段完成及投入使用。

另外，三个由政府提供的暂住设施，包括曹公潭户外康乐中心、西贡户外康乐中心和麦理浩夫人度假村，也为接受家居检疫但无法安排入住其他地方的人士作强制检疫之用。

他指出，早前到访警察总部了解警队追踪接触者的工作，认为警队协助截断病毒传播链作出的努力，值得充分肯定。