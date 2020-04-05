转播中国哀悼活动时言论不当 法记者被停职一周

中国昨日（4日）举行全国性哀悼活动，法国电视台BFM TV一名记者在该台转播悼念活动的画面时，发表疑似带有种族歧视的言论，被电视台停职一周。

综合《北京日报》和法国国际广播电台网站报道，法国电视台BFM TV昨日转播中国哀悼活动，在画面切换到中国军人在下降到一半的中国国旗前低头默哀时，话筒传来该台经济专栏记者勒西普勒（Emmanuel Lechypre）评论道：“他们在埋葬宝可梦。（Ils enterrent des Pokémons）”

据《环球时报》消息，有说法称因为宝可梦的主要形象皮卡丘是黄色的，所以在欧美被用来做“黄种人”的代称。还有一种解释是，欧洲人觉得中国人长相幼稚，很“卡通”，所以喜欢拿动漫来形容中国人。

该台随后对此致歉，表示“无意播出的完全不合时宜的内容”，并在今日凌晨宣布勒西普勒将被停职一周。勒西普勒本人也在在电视上道歉，称自己“说了完全不合时宜的话，当时还以为话筒已经关掉了”，并表示“真的很抱歉，为此再次道歉”。

不过，该台和勒西普勒的道歉并没有平息众怒。据报道，法国网民在社交媒体上批评勒西普勒的道歉没有诚意，并指该台的处罚太轻。“这种道歉比对死者的侮辱还要糟糕。”“一周？应该立刻解雇勒西普勒。他发表的评论是不可接受的，这种“惩罚”是完全不适当的。”“一周内他的种族主义倾向就会有所改变吗？” 推特等社交媒体上也出现“他们正在埋葬神奇宝贝（Ils enterrent des Pokémon）”、“神奇宝贝”和“解雇勒西普勒”等的热搜关键词

与此同时，不少网民已发起多项签名联署，要求涉事记者辞职，也有多名观众将此事报给管理法国视听传媒的独立行政机构“法国最高视听委员会”，表示涉事记者的言论“已经损害到新闻行业职业道德”。