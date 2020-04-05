黄山风景区今早已达游客上限 连续两日限流

中国安徽省居民进入该省黄山风景区免门费，今早（5日）不到8时风景区就已达游客上限，而昨日上午也出现类似的情况。

据黄山风景区管委会官网今早7时39分的消息，截至目前，景区进山人数已达到游客流量限制两万人，停止游客入园。该通报也请游客选择其他旅游路线，或改日进山。

而昨日，黄山风景区也在一早就采取了限流措施。当日早上9时22分，黄山风景区管委会官网消息称，截止目前，景区进山人数已达到游客流量限制两万人的80%，即将采取限流措施。管委会在约一小时后宣布，景区进山人数已达到游客流量限制两万人，停止售票。

据澎湃新闻报道，昨日清明小长假的第一天，黄山风景区天气晴好，由于对安徽省居民免门费，吸引了较多省内游客前来游览。

消息指出，昨日上午，黄山风景区客流车流量较前一日明显增加。由于实行核验安康码、测温等疫情管控措施，景区换乘中心游客通行相对正常情况较慢。为应提高通行能力，从昨日开始，黄山风景区开放了南大门集散中心和南大门分中心两个换乘点，分散游客购票进山。景区客运公司也安排了120辆客运大巴，每小时可单程运送游客5300人，开放了8条安康码核对通道。

此前，受疫情影响，黄山风景区自1月25日暂停对外开放。随着疫情形势逐步平稳，黄山风景区于2月21日起恢复开放。