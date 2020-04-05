清明当日北京7.7万人现场祭扫 同比下降90%

昨日（4月4日）为中国清明假期的第一天，北京市223处祭扫点截至下午5点，共接待约7.7万人，同比下降90%。

据《新京报》报道，北京市今年提倡市民选择网络祭扫或代为祭扫等方式，减少出行避免人群聚集。据北京市民政局数据，截至下午5点，全市223处祭扫点共接待群众7万7758人，疏导机动车2万7955辆，同比分别下降90%、83%。

其中，八宝山地区接待祭扫群众5622人，机动车1620辆，人数同比减少94%，车辆同比86 %。八宝山革命公墓新闻发言人代雷介绍，该公墓预约祭扫每日限额2100人，今明两日已预约满额。八宝山革命公墓党支部成员与部分志愿者也组织代祭扫，昨日为烈士纪念园600位烈士逐一擦拭墓碑，敬献鲜花。

为保证祭扫秩序，北京市清明节群众祭扫服务工作临时指挥部各成员单位、各区指挥部上岗人员2万3500人。

同时，代为祭扫和网上祭扫等方式成为不少市民的选择。今天，北京各殡葬机构代为祭扫2167人次；选择在“2020年清明节网上祭扫服务平台”祭扫人数4096人次。

据悉，3月21日至4月4日15天时间，全市各殡葬服务机构已累计接待约60万祭扫群众，累计完成代为祭扫8169人次，累计完成网上祭扫1万3296人次。

北京市民政局预计，明天全市68个规模较大的扫墓点网上预约及电话预约的祭扫人数为4万9159人。