疫情影响延至近各行业　港财长称正筹备更全面支援措施

香港财政司司长陈茂波今日（5日）发布网志说，特区政府正筹备更全面的支援措施，以缓解疫情带来的经济挑战，发挥支援与保底作用，尽力“撑企业、保就业”。

陈茂波在网志表示，全球各地都因应疫情，要求民众保持社交距离及减低人员流动，导致不少企业处于几近停顿的状态，不少香港公司面对欧美客户突然欠数、拒绝提货，甚至取消订单，资金周转瞬间变得异常紧绌。

他指出，疫情对经济的打击，已从最初个别如零售及旅游等行业，全面延伸至几近所有行业，因此，拟订纾困措施的思路也须由聚焦对个别行业提供扶助，转为更面向所有企业，并针对其关键痛点来落药。

陈茂波透露，政府正透过“防疫抗疫基金”想办法应对企业支付薪金困难造成减薪及失业等压力，至于租金支出，政府认为业主应积极回应社会上多月以来对减租的强烈要求。

陈茂波说，自去年8月开始，政府先后优化推出八成、九成，以至百分百担保的中小企贷款计划。近期与不同界别会面时，更了解到在现时严峻的经济困境下，贷款需求正不断增大，并且不再局限于中小企，政府正从这方面检讨现行的计划。

在网志中，陈茂波指出，疫情暴发后已邀请金管局与银行、商会和业界代表成立中小企贷款协调机制，促进银行有效支援中小企，取得不少进展。例如在协助个别企业方面，包括让合资格的中小企客户在无须申请下，自动获得贷款展期或延迟还本安排；有见从事进出口及制造业的企业因货运延期而导致的周转困难，银行亦容许延长贸易融资还款，以及让客户申请将贸易融资额度暂时转为现金透支额度，令企业可更灵活调配资金。上述措施以受疫情影响较大的行业，例如运输、出入口、零售、旅游等行业受惠较多。

而在个人客户方面，陈茂波透露，截至今年三月底，银行已批出二千八百宗包括住宅按揭“还息不还本”及应急贷款等的申请，涉及金额超过80亿港元（约14.8亿新元）。

在宏观层面方面，陈茂波称，为确保市场资金充裕，金管局近月已先后透过调低逆周期资金比率（CCyB）及监管储备要求等，合共再释放7000亿港元的借贷空间，让银行有更大空间应付更多客户的借贷需求。此外，还安排美元拆借予本地银行，以及透过其他一系列措施，进一步增加银行体系的流动性。

他认为，面对前景仍然极不明朗，何时走出阴霾取决于全球各地在防控疫情方面的进展，估计不论是企业或个人都要及早为未来六个月经济情况做好准备。