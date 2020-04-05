台湾11景点发布警报 环保署急令大消毒

台湾清明连假各景点出游人潮暴发，许多游客未保持社交距离且没戴口罩，台湾中央流行疫情指挥中心昨日（4日）针对11个景点发布警报，呼吁避免前往。为防止疫情扩大蔓延，台湾环保署昨日也紧急下令要求这11个景点必须大消毒，最迟今天就要启动。

据《联合报》报道，垦丁观光景点、阿里山森林游乐区、花莲东大门夜市、乌山头水库、旗山老街等11个热门观光景点昨天被发布“国家级警报”，由于清明连假游客众多，其中垦丁更在三天内涌入七万多人次，难以保持社交距离，许多游客也没戴口罩，外界担心密集群聚将成防疫破口。

台湾环保署指出，日前已集结各县市环保局成立消毒大队，对各个人潮聚集的交通场站、大卖场、学校、民众洽公场所等公共场所定期排程消毒，昨天11个景点发布警报后，也已经要求各地方环保局额外针对这11处大消毒。

环保署说，除了垦丁人潮最多为消毒第一重点区域以外，也要盘点其他10个景点的各大交通场站、人潮聚集之处，务求彻底消毒，并且着重公共区域的门把、扶手等容易接触人体表面的设备，避免病毒细菌蔓延形成防疫漏洞。

此外，由于今天已是连假最后一天，各地方环保局今日就要启动消毒作业，为求消毒工作周延完备，甚至到明天都要持续消毒。