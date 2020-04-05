广东昨日新增五例本土病例 最小患者三岁

中国大陆昨日（4日）新增五例本土病例，均为来自广东省的境外输入关联病例，其中有一名八岁女孩及一名三岁的男童，是该省揭阳市首两例输入关联确诊病例。

据中新社报道，广东卫生健康委员会通报，该省昨日0至24时报告新增五例境外输入关联病例，其中广州报告三例，揭阳报告两例，均为境外输入关联病例，全省累计报告境外输入病例165例。

据揭阳市卫生健康委员会通报，该市其中一个境外输入关联病例为八岁的女学生，是广州市境外输入关联病例庄某的女儿，常住广州市矿泉街瑶台向阳大街。据悉，于4月2日确诊的庄某经营着美妙美食店，顾客多为外籍入境人员。

该女童于3月20日至25日住在其母亲经营的美食店，30日乘坐其母亲的朋友詹某自驾汽车从广州返回惠来县溪西镇西尉村。在4月2日晚上，女童被送至惠来县集中隔离场所隔离观察，昨日转揭阳市人民医院隔离治疗，市疾控中心核酸检测阳性，为揭阳首例境外输入关联确诊病例。

另外一起揭阳境外输入关联病例为三岁男童詹某，据悉自3月31日，每天与昨日确诊的女童共同生活。詹某也与昨日在揭阳市人民医院隔离治疗，市疾控中心核酸检测呈阳性。

至于广州市的境外输入关联病例，有两名为广东籍女性，年龄分别为52岁和27岁，均为外籍输入确诊病例的密切接触者。另一起新增病例则是46岁尼日利亚籍男性，为近日一例尼日利亚输入确诊病例的密切接触者。