香港昨日疑似出现首起院内感染

香港昨日（4日）新增17例2019冠状病毒确诊病例，其中一名确诊的93岁老翁早前因中风入院，唯一的高危因素为隔壁病床一名呈“假阴性”的男子，因此疑似是当地首起公立医院传播个案。

据香港文汇网报道，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君指出，一名93岁老翁上月初因中风入住博爱医院，其后一名从英国及欧洲返港的33岁男子因为病毒测试一度呈阴性，上月17日至18日被安排住在老翁隔邻病格门外的一个走廊床位，老翁期间一直卧床。年轻男子随后确诊，为香港第455起确诊病例。张竹君指出，老翁染病的唯一高危因素可能就是该名男子。

据悉，涉事病房已暂停运作，约150名医护人员及74名同房病人需接受病毒测试及隔离。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇昨日与感染控制专家及卫生防护中心人员等到博爱医院现场调查，并抽取病房内的环境样本进行测试，了解病房有否受污染。

据报道，老翁与该名确诊男子的病床相隔超过1.8米，但袁国勇指出，虽然不能完全排除老翁是在出院后受感染，但他认为最有可能的情况仍然是院内感染，因为两人有机会共用医疗仪器，或医护人员派饭、派药时将病毒传给另一人。

袁国勇认为此次·事件很大可能是院内感染，不排除之后再有相关零星个案出现，但指病房内的医护人员现时均有穿上防护装备，大规模爆发机会不高。

报道指，此次事件的出现是因为病毒检测结果出现“假阴性”，才导致带有病毒的患者被安排入住普通病房。对此，袁国勇解释，测试要视乎取样本时取得多少细胞，及病情发展程度等不同因素影响，病毒的数量要够高才能测试出来，不可能做到百分百准确。

袁国勇也透露，该老翁先后入住过的两间病房都暂时关闭，进行大清洗。院方会为病房内的医护人员及病人抽取呼吸道样本进行测试，病房要在所有人有两次相隔七日的测试结果均呈阴性反应后才会解封，病人届时才可以出院，以确保医院内不会有传播链存在。老翁家人会送院检测及进行隔离。