瑞幸咖啡为财务造假道歉 涉事人员已被停职调查

早前自曝财务造假丑闻的中国连锁咖啡集团瑞幸咖啡，今日（5日）发布道歉声明，并指涉事高管及员工已被停职调查，保证不会包庇任何涉事人员。

在瑞幸咖啡官方微博今日发布的声明中，该公司对于此次涉嫌财务造假事件，及其所造成的极恶劣影响，对社会公众致歉。

声明透露，涉事高管及员工，现已被停职调查。瑞幸咖啡董事会也已委托由独立董事组成的特别委员会及其委任的第三方独立机构，进行全面彻底调查。

瑞幸咖啡称，调查结果会第一时间向公众披露，并采取一切必要的补救措施，不回避就此事带来的一切问题。“对于任何涉事人员，公司将保留采取法律手段的权力，不会包庇，绝不姑息。”

此外，声明也称，该公司将深刻反思忏悔，强化内控合规。与此同时，公司会保持正常经营，稳定员工和门店业务。

在道歉声明的微博下，多数网友对该公司表示支持，评论道：“ 加油！不能倒下！如果你扛过来了，以后没券我也喝你们家”“ 你是最好的瑞幸，一定要继续坚持做下去”。

瑞幸咖啡董事长陆正耀今天也在其微信朋友圈表示，瑞幸出事以来非常羞愧、痛心，让其非常自责，并称无论调查结果如何，都将承担应有的责任。

瑞幸咖啡早前在网站上发布新闻稿指，首席运营官刘建及几名员工，因涉嫌捏造交易等不当行为而被令停职。初步调查结果显示，去年第二至第四季度涉及捏造交易的金额，约22亿元（人民币，4.45亿新元），部分成本和费用也因此大幅增加。