台湾规定若乘客不戴口罩 计程车司机可拒载

台湾中央流行疫情指挥中心今日（5日）除了呼吁台湾民众保持社交距离、搭大众运输时要全程戴口罩外，也宣布计程车司机可拒载不戴口罩的乘客。

据《联合报》报道，指挥中心指挥官陈时中说，明天清明连假结束就要开工，有些景点人潮密集度超乎预期，无法遵守社交距离的规定，昨日不得已只好发细胞简讯，也得到满好的效果。

陈时中称，连假过后虽仍有风险，但戴口罩还是有一定的保护，民众仍要提高警觉，但不用过度恐慌。目前规定搭大众运输时要全程戴口罩，但有计程车司机也很忧心，因此陈时中正式宣布“拒不戴口罩的乘客司机可以拒载”。

他也指出，计程车司机是准公共运输，比照大众运输工具，也有相关传染病防治法可来作处分。比如，若计程车乘客没戴口罩，并且不听劝导，违反在搭乘大众运输工具需带口罩的规定，可被罚款3000到1万5000新台币（约142到714新元）。

至于防疫计程车车队，陈时中指出，车队虽有适当防护但毕竟接触多，因此会多针对其进行筛检。

对此，台湾交通部公路总局指出，目前全台有9万2000多辆计程车，其中主要分布在直辖市，“六都”就占了八万多辆，是政策上路后主要冲击的区域。“六都”为台湾台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市六个城市。

不过公路总局说，计程车相较大型客运、双铁，乘客相对较少，也比较好管控，目前乘客戴口罩的现象也很普遍，若有人未戴，相信一对一也比较好沟通。