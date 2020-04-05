台湾新增八例确诊 均为境外输入

海外旅行团成台湾2019冠状病毒疾病境外输入的一大来源，今日（5日）新增的八例确诊病例中，均为境外输入，且有四人曾跟团到海外旅游。

据《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今日通报，台湾新增八例冠病病例，入境时间介于3月14日至4月2日，发病日介于3月18日至28日。

其中，有三名无症状感染者曾参与一个17人的捷奥旅游团，该团此前已有六人确诊，其中该团领队因感染病毒而死亡。指挥中心昨日宣布主动追踪其余居家隔离团员，筛查出今日的三名新增确诊者。该旅游团共计九人确诊，其余八名团员检验结果均为阴性。

另有一起确诊个案3月中旬跟团赴摩洛哥旅游，该旅游团先前已有两人确诊，共计三人确诊。其余14名团员中，12人为阴性、两人检验中。

此外，也有一名确诊者为此前一例本土个案的丈夫，于2月23日至3月17日至美国工作，返国至今无不适症状，经卫生单位进行接触者采检，于今日确诊，研判为一起家庭群聚事件。

新增的病例中，还有一名3月赴美国探亲，因返国时与早前确诊的患者搭乘同班机，被列为接触者。居家隔离期间于4月2日出现发烧、嗅觉迟钝情形，由卫生单位安排就医采检，于今日确诊。其余两名境外输入病例为独立个案，出国目的为探亲或工作，发现管道为机场及自主健康管理。