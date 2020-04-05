中国49名赌客因境外赌场关停 趁夜偷越国境被抓

中国境外有赌场因疫情关停，导致49名赌客趁夜色从边境便道非法偷越国境返乡，被云南一支边境管理支队抓获，斩断一条内外通联的偷渡通道。

据澎湃新闻报道，云南省边防总队今日（5日）的消息，云南德宏边境管理支队对外通报称，该支队联合公安机关成功侦破一起特大偷越国（边）境案件，查获涉嫌偷越国境的违法犯罪嫌疑人49人，抓获涉嫌组织他人偷越国境蛇头五人，成功斩断一条内外通联的偷渡通道。

据悉，此前的3月30日，云南德宏边境管理支队和公安机关联合组成的拉相武装查缉点民警，在对一辆客运大巴车进行重点检查时，当场从该车上查获涉嫌偷越国境的违法犯罪嫌疑人49人。

由于案情重大，为尽快查明案情、消除风险隐患，该支队陇川边境管理大队和陇川县公安机关组成专案组，开展案件侦破工作，一举将以郑某某为首，吴某云、吴某挺、陈某、徐某某为骨干成员，负责招募、组织、运送外省籍人员非法出境，赴境外参赌的组织、运送他人偷越国境的犯罪团伙成员全部抓获。

经查，因受疫情影响，境外赌场相继关停，郑某某和其它骨干成员组织49名赌客趁夜色从边境便道非法偷越国境，随后在安排黑车组织返乡途中被民警查获。

另据报道，云南德宏傣族景颇族自治州地处滇西边陲，国境线长503.8公里，边境无天然屏障，多以竹篱、村道、水沟、土埂为界，非法便道、渡口、小路众多，边境辖区管控任务繁重艰巨。为深入贯彻落实“外防输入、内防反弹” 防控策略和严打整治跨境违法犯罪活动，边境管理支队联合当地卫生健康委员会、公安机关等部门在边境一、二线设立50多个联合武装查缉点。