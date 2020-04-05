中国3月至今共出口价值人民币102亿元的防疫物资

中国海关总署今日（5日）介绍，从3月至今，中国验放出口主要疫情防控物资价值102亿元（人民币，下同，约20.7亿新元），包括口罩、防护服、呼吸机等。

据中国央视新闻报道，在中国国务院联防联控机制今日举行的新闻发布会上，海关总署综合业务司司长金海介绍，从3月1号到4月4日，中国共验放出口主要疫情防控物资价值102亿元，主要包括口罩约38.6亿只，价值77.2亿元；防护服3752万件，价值9.1亿元；红外测温仪241万件，价值3.31亿元；呼吸机1.6万台，价值3.1亿元；2019冠状病毒检测试剂284万盒、护目镜841万副。

长金海指出，当前中国境外疫情加速扩散蔓延，有序开展医疗物资出口是深化疫情防控国际合作、共同应对全球公共卫生危机的重要举措。为保障疫情防控物资有序通关，海关总署成立了专项工作组，强化医疗物资出口工作的组织领导，对于病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计等出口医疗物资，严格凭药品监督管理部门批准的医疗器械产品注册证书验放。

此外，长金海透露，海关总署也支持企业通过电子方式提交相关证明、加强知识产权海关保护，坚决查处防疫商品侵权行为。对于出口伪报瞒报、夹藏夹带、以假充真、不合格冒充合格等违法行为依法实施严厉打击。