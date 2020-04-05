美近百名学者联名发布公开信 呼吁中美合作抗疫

美国90多名知名学者和前政府高官联合在当地时间3日发出公开信，呼吁中美共同应对2019冠状病毒疫情带来的全球性危机，称“没有美国与中国在某种程度上的合作，任何抗击疫情的努力都不会取得成功”。

这封公开信发出的前一天，中国百名学者在国际知名期刊《外交学人》刊发致美国社会各界的公开信，从人类命运共同体的角度，呼吁全球团结合作。

据《环球时报》报道，美方的公开信由美国前国家安全顾问哈德利（Stephen Hadley），奥巴马政府时期负责东亚事务的助理国务卿坎贝尔（ Kurt Campbell），美国智库亚洲协会美中关系中心主任夏伟（Orville Schell）和前美国副助理国务卿谢淑丽（Susan Shirk）共同发起。

该公开信的签名人包括来自美国两党的前政府高官——美国前国务卿奥尔布莱特（Madeleine Albright）、前国防部长哈格尔（Chuck Hagel）、前驻华大使洛德（Winston Lord）、澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）、美国著名学者奈尔（Joseph Nye）等。另据《华尔街日报》报道，特朗普政府的前国家情报总监科茨曾在公开信签名，但后来又要求删掉自己的名字。

据“美国之音”报道，公开信指中国可以为抗疫做出多方面贡献，包括制造防护设备和抗击病毒所需的药物、分享临床治疗的经验。此外，中美科学家也可一起开发抗击病毒所急需的疫苗。

公开信也表示，承认美中之间在利益和价值观上存在严重分歧，但认为美国无需在其利益或价值观上做出让步，就可以在应对这一大流行病方面进行合作。公开信以冷战时期为例，指美国和苏联曾共同努力为世界接种天花疫苗。坎贝尔也在信中说，即便两国间存在不信任，两国政府也应该求同存异。

发起人之一的谢淑丽更说说：“全球挑战需要全球解决方案，这必须涉及世界上两个最大经济体之间的协调。除非其他国家确信美国和中国一起合作，否则他们将不愿采取任何行动。”

公开信提出一系列适用两国合作的领域，包括通过二十国集团建立清晰透明的机制来共享相关科学数据、对比最佳医疗实践、联手提高医疗用品的生产和分配、协调疫苗和治疗研究、测试、生产和分配的资金和临床试验等。

不过，在呼吁中美合作的同时，这封公开信也对中国进行了批评，指中国“最初抗拒与美国合作”，在初期掩盖疫情，且持续缺乏透明度。

另据报道，在中国学者呼吁美中合作的公开信中，传达的最重要信息之一是疫情被“政治化、污名化”，并强调“各国应该团结、合作，而不是相互埋怨、推诿、指责”。