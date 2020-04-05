中国商务部：严控出口医疗物资质量 维护“中国制造”形象

中国商务部今日（5日）指，将进一步严格控制医疗物资产品质量，切实维护“中国制造”的形象，针对医疗物资出口中出现质量问题，也将认真调查。

综合《人民日报》、中新社报道，在中国国务院联防联控机制今日的新闻发布会上，中国商务部外贸司一级巡视员江帆指出，若中国医疗物资出口中出现质量问题，将认真调查，发现一起，查处一起，依法惩处。商务部将严控出口质量，规范经营秩序，切实维护“中国制造”的形象。

针对中国部分出口医疗物资出现不合格现象的问题，江帆称，通过多方的调查了解，发现有关的报道并没有客观地反映事实的全貌。他指出，虽然有些完全归咎于中国产品质量不过关，但实际上原因是多方面的，比如中外产品的质量标准不同，还有使用习惯上存在的差异。甚至，使用者如果操作不当，也能引发些质量的疑问。

江帆举例指出，中国出口荷兰的一批用于个人防护的非医用口罩，被分发给了当地的医院使用，出现质量不过关被召回的情况。不过，他提到，荷兰卫生大臣近日也发布推特指出，中国新到的一批囗罩，质量符合荷兰官方标准，并且已经批准下来。

此外，中国将与包括荷兰在内的有关国家和地区加强沟通、深化合作。江帆强调，医疗物资的质量安全直接关系人的生命健康，在全球疫情防控特殊时期，更是要果断采取严厉措施，进一步严格控制医疗物资产品质量，规范岀口秩序。

对于质量的把控，江帆指出，近日商务部会同海关总署药监局发布了公告，要求出口的检测试剂等五类商品，国内产品必须获得中国药监部门资质，符合进口国和地区的质量标准要求。商务部会同相关部门在生产、认证、通关等环节加大监管力度，对假冒伪劣扰乱秩序的行为，一经发现将严厉打击，依法惩治。

同时，江帆强调，进口国家和地区对进入本国市场的医疗物资进行质量把控，是一个国际惯例。在中国主动担当严把出口产品质量关的同时，也希望有关国家和地区在进口环节进行必要的质量检验，同时在使用中也要严格按照产品适用范围和操作规程正确使用。