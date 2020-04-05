境外返京女子隔离期未报告症状 回家后确诊且重症

北京一起英国输入病例在隔离期间出现症状却未如实报告，在解除隔离当天出现发热症状，就诊时已发展为冠病重型病症。

据澎湃新闻报道，北京市疫情防控工作新闻发布会今日（5日）召开，北京市疾控中心副主任庞星火通报，该市昨日新增报告境外输入2019冠状病毒疾病病例一例。该患者2019年9月前往英国伦敦探亲，上个月19日与丈夫回到北京，遂至集中医学观察点进行隔离观察。

夫妻俩所在的隔离点曾在上月25日进行病毒核酸检测，但两人均未参与。该女士在30日晚出现咳嗽、咳痰、恶心、精神不振等症状，在工作人员询问其健康状况时未报告，且自行服药。本月3日，夫妻解除隔离，由集中隔离点车辆转运至市内集散点，后由家人驾车接回小区，在进行登记、测量体温后回家。

当晚，该女士出现高热症状，隔天上午由家人送至北京朝阳医院就诊，核酸检测结果呈阳性。结合患者境外旅居史、肺部影像、血液检查等诊断依据，昨日被诊断为确诊病例，临床分型为重型。

庞星火指出，患者在隔离观察期间出现症状，在工作人员询问时未报告，导致延误治疗，就诊时已发展为重型病症，进入重症监护室治疗。

他强调，在医学观察期间出现任何身体异常，均要及时如实报告健康状况，否则可能延误治疗时机，甚至增加传染他人的风险。