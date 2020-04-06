中国央行称一季度民营企业发债同比大增50%

中国人民银行昨天称，一季度公司信用类债券发行和净融资规模同比明显增加，民营企业债券融资情况进一步改善。民营企业发债约2100亿元（人民币，下同，约420亿新元），同比增长50%；净融资规模约930亿元，创近三年来新高。

据路透社报道，央行公众号刊登的新闻稿显示，一季度债券市场共发行债券12万亿元，同比增长14%；余额为103万亿元，较上年末增长4%，市场规模位居全球第二。公司信用类债券共发行3万亿元，同比增长35%；净融资规模超1.7万亿元，同比多增8000多亿元；发行量与净融资规模均处于历史同期高位。

新闻稿称，“2020年一季度，我国债券市场继续稳步发展，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持”。

对外开放方面，一季度，银行间债券市场新增境外法人机构26家，境外机构净增持量为597亿元。截至3月末，共有822家境外法人机构投资者进入银行间债券市场，持债规模2.26万亿元人民币。

中国央行上周五表示，对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于4月15日和5月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点；并决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。央行称，此举旨为支持实体经济发展，促进加大对中小微企业的支持力度，降低社会融资实际成本。