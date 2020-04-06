林郑：绝大部分市民自觉遵守禁止群组聚集规例

香港行政长官林郑月娥今天凌晨在面簿发文称，实施禁止群组聚集的规例已进入第二个星期，绝大部份市民自觉遵守，“对大家为抗疫出力表示感谢”。

面对疫情日益严峻，香港行政会议上个月27日召开特别会议，通过两条《预防及控制疾病条例》下新增规例，其中包括禁止在公众场所超过四人的群组聚集，俗称“限聚令”。

这项设施于29日零时起生效，为期14日。违反者会被罚款2000元（港元，下同，370新元），或最高罚款25000元及监禁六个月。

据香港电台报道，林郑月娥还指出，过去周末清明节的拜山人潮较以往大幅减少，同时星期日很多外佣也都响应政府呼吁，留在家中，或只是两、三人在公众地方聚会，并保持一定距离。

对于公民党立法会议员陈淑庄上星期在一间酒吧内与多人聚集，林郑月娥表示，有关禁止群组聚集规例虽然订明“在立法会或区议会进行的程序属必要的群组聚集”可获豁免，但议员在议会以外其他场合参与或组织群组聚集，即使是履行他们认为的议员职能，都不在豁免范围内。

陈淑庄等40多人上周四（2日）到深水埗一间酒吧开会，当中包括香港中小企食店联盟的林瑞华。林瑞华今年1月加入公民党，并可能参加今年9月举行的立法会选举。随后，他们被民众举报，指不仅逗留到深夜11时左右还大声喧闹，并且涉嫌违反“限聚令”。

陈淑庄在隔天（3日）发声明称，该酒吧当时并没有营业，加上自己以立法会议员身份出席，所以没有违法。