港食肆限聚令生效一周 警方食环署作逾1300次口头劝喻

香港食物及卫生局局长陈肇始昨日（5日）透露，餐厅的防疫规管措施实施一周内，食环署和港警共作出1324次劝喻，警方同时也处理共725起违反相关指示的报告。

据陈肇始昨日发布的网志，自措施3月28日晚生效，截至4月4日凌晨，食环署共巡查17980次，作出约共1196次属劝喻性质的提示，主要因为食肆未给顾客量体温、餐桌之间距离不符合规定等。另外，警方共处理725宗违反相关指示的相关报告，发出128次口头劝喻。

就酒吧及酒馆停业的指示，警方及食环署截至4月4日早上共视察531间酒吧、酒馆及食肆的酒吧区，发出57次口头劝喻。民政事务总署人员也巡查了20个会址内的酒吧范围，及发出两次口头劝喻。

另外，香港政府目前指示要求九类公众娱乐场所必须关闭，包括麻雀天九耍乐处所、戏院、浴室、卡拉OK、桌球场所、保龄球场、溜冰场、游戏机中心等，巡查后并无发现任何违规情况。但警方在巡查卡拉OK场所、夜店及戏院63次中，发出三次口头劝喻。香港执法部门共巡查美容院、会址及按摩院处所501次，并无发现任何违规情况。

至于限聚令生效以来，截至4月4日凌晨零时，卫生署、食环署、康文署、房屋署及渔护署亦分别巡查其负责处所范围内的公众地方，合共7060次。警方及各部门合共作出882次口头劝喻。

陈肇始表示，修例目的不是为了惩罚，也不是为了要拉多少人，更不是为了要发多少张定额罚款告票。最重要的目的是发出一个重要的讯息，强烈呼吁市民保持社交距离，不要聚集，从而切断2019冠状病毒病的传播链，阻止病毒在社区蔓延。

她指出，政府会继续因应疫情的发展，时刻检讨相关措施的成效，适时作出调节。