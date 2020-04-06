不满提“武汉肺炎”大陆游戏商封禁台玩家 台代理停合作

因在网上游戏提及“中国武汉肺炎”，台湾玩家账号被大陆游戏开发商封锁10年，引起台湾地区伺服器代理商的不满，两家公司昨日（5日）凌晨宣布停止合作。台湾立法院副院长蔡其昌随后在其社交媒体上力挺该台湾代理商，支持捍卫言论自由的台湾企业。

据《明报》报道，涉事网上游戏名为“剑侠情缘叁”，由大陆的游戏开发商“西山居工作室”制作，其在台湾的伺服器由台湾公司“网银国际”代理。清明节当日（4日）早上10时，大陆举行全国性哀悼日，为疫情中离世的抗疫人员和民众默哀。当天，包含网易、腾讯等大陆游戏厂商响应官方政策，关服一天暂停娱乐活动。 “剑侠情缘叁”也公告称，经双方多次沟通，当日上午9时至11时30分临时停机维护。

部分台湾玩家对这种台湾市场配合大陆政策的情况感到不满，在网上讨论区出现抗议。在游戏恢复后，有台湾玩家在游戏聊天室提到“到底该怎么称呼武汉肺炎病毒”，有人回应“好的，中国武汉肺炎”，被大陆玩家截图并向原厂检举，导致有台湾玩家被封锁帐号10年，多名玩家被禁言。

西山居工作室昨日凌晨在官方微博发表声明，称公司前日发现“剑侠情缘叁”台湾伺服器的聊天频道中，“有用户恶意发表有关疫情的不当言论”，对此强烈谴责，并第一时间勒令台湾的代理商整改，强调“在大义面前，底线不容触碰”。

同日稍晚，网银国际则发声明表示，“网银国际坚持维护台湾玩家的发话权益，原厂如果坚持要规范不合台湾既有的言论环境，我们将不惜终止合约。”其后为被封锁的台湾玩家帐号陆续解封。

在发布上个声明仅22分钟后，西山居工作室发表另一则微博公告，停止与网银国际的合作关系。网银国际也在游戏官网宣布，“剑侠情缘叁”台湾伺服器将于5月5日中午12时停止营运。

台湾立法院副院长蔡其昌昨日则在面簿发文称，台湾网银国际是为了捍卫言论自由，决定与原厂结束合作，他支持捍卫言论自由的台湾企业。