黑龙江昨新增20例俄罗斯输入病例 均为中国籍

中国黑龙江省今日（6日）通报新增20例境外输入病例，均为中国籍，从俄罗斯输入。此外，该省新增28例无症状感染者，也均为中国籍，其中26例为俄罗斯输入病例。

据黑龙江卫生健康委员会官网的消息，昨日0至24时，黑龙江省新增境外输入确诊病例20例，均为俄罗斯输入病例。其中，按常住省份来分，黑龙江省八例、吉林省七例、辽宁省二例、福建省一例、广东省一例、北京市一例。新增患者中，重症病例四例，其中重型三例，危重型一例。

昨日新增确诊者的年龄介于23岁到61岁，其中有14人在4月2日，乘坐SU1700航班从俄罗斯首都莫斯科前往符拉迪沃斯托克。其余六人则分别在3月27日至3月31日，乘搭SU1700航班，从莫斯科前往符拉迪沃斯托克。之后，分别在4月1日至4月3日，乘车从符拉迪沃斯托克前往黑龙江绥芬河口岸界碑处入境。在入境后，被送往口岸联检大厅。核酸检测呈阳性后，被送往康安医院隔离治疗，并均在昨日确诊。

截至4月5日24时，累计报告境外输入确诊病例42例，其中黑龙江省16例，其他省份26例。

此外，昨日黑龙江新增境外输入无症状感染者28例，均为中国籍，从俄罗斯输入26例、加拿大1例、菲律宾1例。其中，按常住省份来分，黑龙江省11例、吉林省10例、福建省三例、辽宁省两例、广东省一例、北京市一例。截至4月5日24时，现有境外输入无症状感染者60例，其中黑龙江省36例，其他省份24例。