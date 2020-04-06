解封在即 武汉书记王忠林：确保疫情不反弹逆转

中国武汉市将在两天后解封，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林昨日（5日）召开专题会议，强调要继续严格疫情防控工作，确保疫情防控不因离汉通道的解除而出现反弹逆转。

据长江日报微信公号报道，4月8日零时起，武汉市将解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。对此，王忠林在会议上指出，城市封控76天后转向“重启”，对中国疫情防控大局具有标志性意义，市民期盼已久，但也为武汉市疫情防控整体工作带来新的考验。

他强调，管控措施的解除，绝不意味着疫情防控工作的放松。“既要看到任务艰巨严峻，也要坚定必胜信心”。王忠林指出，要坚持“动与静”“防与放”相结合，强化预案演练，把各方面工作考虑得更细致、更周全。

王忠林说，武汉市要继续严格社区防控，统筹志愿者等常态化防控力量，并加强公共场所防控，落实落细公共场所疫情防控导则。此外，需引导市民戴口罩、勤洗手、不聚集，并且管好进出城和市内交通出入口，用好健康码。同时，科学联动防控，推进机场、铁路、交通、商务、卫健等部门无缝衔接，落实属地责任，确保及时就地处置突发事件，坚决杜绝社会面传播。

除此之外，王忠林也提出，要提升城市交通、商业承载力，加快开放人才市场，提升就业安置承载能力，也要做好安全保障，确保城市交通、治安、吃住行安全。

在会议上，王忠林也指出，要优化城市环境，提升窗口行业服务水平，打造有温度的城市形象，并推进城市道路改造更新、绿化亮化等工作，确保城市环境干净卫生整洁美观。

王忠林也说，将高度重视招商引资，进一步优化营商环境，强化底线思维，维护社会大局稳定。此外，武汉市也将加强舆论引导，讲好抗疫一线感人故事，做到强信心、暖人心、聚民心。

王忠林强调，要加强组织领导，建强领导体系，明确责任落实，在确保疫情防控不因离汉通道的解除而出现反弹逆转之外，也要确保城市运行安全平稳有序和经济社会健康发展。

武汉市委副书记、市长周先旺，市政协主席胡曙光，市人大常委会主任、市委副书记、组织部部长胡立山，市疫情防控指挥部成员也参与了昨日的会议。