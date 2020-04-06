网传青岛志愿者一对一服务外籍隔离者 街道回应：是人性化服务

近日网传一则青岛志愿者一对一服务外籍隔离人员的视频，引起网友质疑是否特别优待外籍隔离人员，该街道工作人员回应指，这可能是社区提供的一种“人性化”服务，当地政府并没有出台明确规定。

据上观新闻报道，在网上走红的视频显示，两名外籍人员返回青岛的家中居家隔离，崂山区金家岭街道翻译志愿者刘燕（化名）变成了他们的代买帮手，从吃的、喝的，甚至是宠物用品，都由她来帮忙购买。“是挺忙的，尤其是到了吃饭点，我自己都顾不上吃饭，也得先把他们的饭解决了。”视频中的刘燕说道。

该视频引起了网友们诸多疑惑及讨论，包括为何两名外籍人员可以居家隔离、志愿者购买的物品由谁买单，以及这样一对一的志愿服务是否会为其他返青隔离人员提供。

对此，金家岭街道办事处工作人员回应指出，视频中的外国人可以居家隔离是因为他们入境时，是可以居家隔离的时期。

青岛市崂山区金家岭街道疫情防控指挥部的工作人员也说：“入境人员实行集中隔离的政策是在3月20日晚下达的，从这之后才开始入境人员集中隔离。在此政策下达之前的返青人员都是可以居家隔离的。”

当问及视频中一对一志愿者服务时，工作人员表示，这可能是社区提供的一种“人性化”服务。他称，“一对一服务”具体要看其所居住的社区，当地政府并没有出台明确规定要求志愿者对外国人进行一对一服务。

而针对购买物品的费用，工作人员则称，都是由外籍人员自己承担，因为处在居家隔离期间无法出门，因此志愿者帮忙跑跑腿。工作人员也说，其他返青隔离人员如果有相关需求的话，也是可以联系小区物业或社区居委会，由志愿者帮忙进行采购。

据报道，自3月20日之后，境外返青人员一律在酒店实行集中隔离。关于入境人员的酒店入住情况，防控指挥部工作人员称，入住哪家酒店由青岛市来决定，因为每天承接境外旅客的酒店是不同的，需要根据酒店饱和度等实际情况来安排。

当问及隔离人员入住酒店后是否会有志愿者或服务人员帮忙外出采购食物、生活用品时，该名工作人员称，这个具体还要看酒店。工作人员也提到，只要是合理的诉求相关工作人员都会去尽力满足的。

一位目前在青岛市市南区一家酒店进行集中隔离的留学生王越（化名）透露， “如果是合理的要求，酒店是会满足的。但考虑到饮食安全问题，酒店工作人员说尽量不要点外卖。”