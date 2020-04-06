台内政部扩大弹性上班 行政院最快本周实施部分视讯会议

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨日提到“弹性上班时间”，台湾内政部今天（6日）率先扩大弹性制度，而行政院最快也将于9日采用视讯会议。

据《自由时报》报道，陈时中昨日提出“订定弹性上班”，希望民众上下班能错开时间，透过通勤分流减少近距离的接触机会，并透露指挥中心正研拟订定相关做法与指引，预计在本周会拍板定案。

而台湾内政部今天率先启动，扩大弹性上下班时间，从原本一小时的弹性时间调整为两小时，即上班时间从原本8时到9时调整为7时半到9时半，而下班时间也从5时到6时调整为4时半到6时半，以分散上下班时间人潮。同时，会适度调配办公人力，确保行政效率与服务品质不打折。

内政部日前曾办过“异地办公”和“居家办公”的模拟演练。人事处指出，目前尚未启动异地办公，仅先施行弹性上下班，若疫情指挥中心未来有所宣布，或爆发大规模社区感染，才会正式实施。

此外，台湾行政院为配合指挥中心防疫，最快将于本月9日以视讯会议的形式，进行部分院会。首波预计有六都首长代表，以及办公地点离政院较远的部会，如文化部、原民会、客委会等改采视讯远距离开会，这也是行政院首次进行视讯会议。

行政院发言人尤达卡（Kolas Yotaka）表示，改采视讯会议的详细名单与人数，目前尚在统计中。视讯会议的设备已测试安装完成，到时进行会议的方式，类似于台湾中央灾害应变中心连线各地方政府的模式，未来将视疫情发展状况而定。