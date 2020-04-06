中国查处不合格出口防疫物资逾千万件

中国海关总署昨晚（5日）发布的最新数据显示，自3月31日以来共查获不合出口要求的防疫物资达1120万件，对于以假充真的物资，将责令其停止出口，没收违法所得。

据中新社报道，中国3月31日公布的最新规定，出口的2019冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计五类产品必须取得中国国家药品监管部门相关资质，符合进口国、地区质量标准要求。

自规定生效以来，海关总署共查获非清单企业生产或无医疗器械产品注册证书的医疗物资1120万件，其中口罩994万只，防护服15万套，病毒检测试剂108万份，红外测温仪2.4万件。

中国海关目前已对这些产品实施百分百单证审核，审核重点包括品名、数量与申报是否相符，外观是否霉变、有无污染或污化、是否超出保质期，是否破损及侵权，以及是否存在夹藏夹带、掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情况。在审核中发现，有企业夹藏口罩出口，还有企业试图将病毒检测试剂伪造成其他产品出口。

海关总署称，对出口医疗物资掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品的，将责令其停止出口，没收违法所得，并处货值金额50%以上三倍以下罚款。构成走私行为或者走私犯罪的，海关将企业信用等级直接降为失信企业，并实施提高查验比例、加大稽核查频次、全额收取担保金等严格管理措施。同时，官方将对该企业实施联合惩戒。