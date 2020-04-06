林毅夫倡发消费券保护家庭消费 并支持中小企业

针对疫情对中国经济造成的冲击，相对投资拉动，北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫认为，这次中国应该更多的去支持家庭和中小企业，包括发放消费券保护家庭消费，和出台政策帮助中小企业。

据澎湃新闻报道，林毅夫在中国发展高层论坛“国际经济形势分析网络视频会”上指出，疫情为中国经济和产业带来了巨大不确定性。到目前为止，中国经济已受巨大负面冲击，尤其是中小企业生存境遇严峻。

“如果疫情和封城措施持续下去，加上国外出口市场的倒塌，大多数中小企业很难活下去。”他说，“城市地区失业率已快速上升，这将连带导致许多农村家庭和低收入人群遭受重创。”

林毅夫强调，中国的经济增长必须依赖国内市场和需求。过去中国政府应对经济危机主要靠投资拉动，但这次，需要同时保护家庭、保障消费，帮企业渡过难关。

保护家庭消费方面，林毅夫认为，发放消费券是比直接发放现金更有效的方式，因为人们拿到现金可能不会去消费，所以不会直接转化为需求。

他认为应给城市贫困户、低收入家庭、失业人群和受影响的复工人员提供消费券。根据地区和月份不同，消费券可以相应地变化，但是重点是要去扶持贫困、低收入家庭和失业人员，提供基本保障。在农村地区，则必须加强社会保障网，提高低保水平，保障基本生活。

林毅夫还强调，要帮助中小企业渡过难关，如免税或者减低税率、推迟社保医保缴费、提供流动性支持等。尤其要帮助中小企业，因为他们可以提供大量就业，是很多全球产业链的重要组成部分，“他们的生存对中国渡过难关后保持全球制造业地位起着至关重要的作用。”他说。

投资方面，林毅夫则认为，政府需要发挥积极作用刺激投资，包括使用积极的财政政策和灵活的货币政策刺激投资。因为私营投资和出口市场市紧密联系在一起的，而这次出口市场受到了重创，所以“可能无法由私营部门来增加投资了。”

林毅夫表示，政府也已经提出包括5G、云计算、人工智能等新基建项目，此外，也可以投资常规的基础设施，通过建设高铁、城市间轨道交通网，构建起更多更有效率的城市群。

他认为，政府的刺激政策需要考虑投资效率，投资项目的选择要以进一步提高生产力水平为依据，虽然政府支持的项目一部分会给到国企，但这次大多数公司无论是国有还是私营企业都会受益。

资金来源方面，林毅夫指出，应允许政府负债率上升。此前中国政府把每年的财政赤字控制在国内生产总值（GDP）的3%以内，而当前遭遇供给和需求“双杀”，今年应该允许政府财政赤字率上升到3%以上，甚至增加2至3个百分点。

林毅夫预测，一季度中国经济增长在-6%到-10%之间，二季度也可能在1%上下，全年增长主要依靠第三和第四季度由投资拉动的反弹，如果能达到10%，那么，全年的增长率会在3%至4%之间。

林毅夫强调，考虑到疫情防控需要常态化和全球金融经济的不确定性，今年勉强去达到5%或更高的增长目标也许不是最好的选择。“在全球经济负增长的情况下，能达到3%至4%的增长已经是很了不起的成绩。”