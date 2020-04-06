中国驻美大使崔天凯美媒刊文吁中美团结合作

中国驻美大使崔天凯5日在《纽约时报》刊文指出，围绕疫情中美两国间有一些不和谐的声音。“但现在不是相互指责的时刻，现在我们需要团结合作、互帮互助。”

据综合《纽约时报》与中新社报道，这篇题为《同舟共济 定克时艰》的文章说，此时此刻团结至关重要。要保持清醒、明辨是非，对那些企图煽动种族主义和歧视仇外、把别国或别的种族当成替罪羊的愚蠢言行说不。因为这样的言行不仅会严重破坏中美当前合作抗疫的努力，也将埋下猜疑甚至对抗的祸根，将两国的人民拖入险境，甚至殃及全球。

文章表示，中方始终负责任地通报疫情信息。中国建立了疫情网上知识中心面向所有国家开放。中美两国卫生部门和防控专家也一直保持着密切沟通。

崔天凯认为，作为世界最大的两个经济体，中美应该引领治疗技术和疫苗研发国际攻关合作，充分探讨治疗药物技术共享，联手帮助缺乏医疗条件的国家，推动完善全球卫生治理。此外，还要加强宏观经济政策协调，稳市场、保增长、保民生，确保全球产业链和供应链开放、稳定、安全。

文章介绍说，中方尽己所能，为包括美国在内的有关国家提供支持，而位于美国疫情“震中”的纽约州正是重点支持对象。目前，中方正协助美政府在华采购抗疫物资。中国企业加班加点，生产、交付纽约与全美采购的医疗物资。华为向纽约州和华盛顿特区捐赠了数万件防疫物资。中资企业总计已向美捐赠150万只口罩、20万个检测盒、18万个手套及许多其他防疫物资。

文章称，不久前，中国也遭受了疫情的迎头痛击，因此我们对美国人民的苦痛感同身受。我们搏斗过，付出了巨大牺牲，所以深知这里及世界各地抗击疫情的艰难。我们铭记，在最困难的时候世界各地的朋友给了我们慰藉和帮助，其中很多是美国人，很多是纽约人。现在我们也愿真诚回报他们的善意，与他们共渡难关。