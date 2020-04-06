每天需要800人无偿献血 武汉向市民发出倡议

武汉市每日需要约800人无偿捐血，但街头日均仅30人参与献血，武汉市人民政府因此发出倡议，呼吁健康市民无偿献血，帮临床患者渡过生命难关。

据《长江日报》报道，武汉血液中心的消息，因疫情防控需要，市民均在家自我隔离，街头出行人数下降。武汉血液中心采取专车接送的方式，定向招募献血者，但街头日均参与献血的人数仅30人。

面对献血人数不足的情况，中国国家卫健委的统一调度，2月1日至3月24日，湖南、河南、安徽、江西、陕西、四川、云南等省份供援助武汉血液制品近三万袋，满足了武汉90%的临床需求。此外，援助血小板1422袋，满足了武汉三成的临床需求，而武汉市民在疫情防控期间逆行捐献血小板，满足了临床七成需求。

不过，武汉血液中心相关负责人介绍，之后的临床用血需求会迅速增加。他指，随着武汉战疫取得阶段性胜利，全市已有66家医院恢复诊疗工作，门诊量、住院量均不断上升，血液需求量逐日增大。医院白血病患者、产妇、肿瘤以及各类手术患者也急需血液维持生命。

据悉，接下来武汉医院日均血液需求量预计为每天20万毫升左右。这意味着，每天需要800人左右参与无偿献血。

因此，武汉市人民政府公民献血领导小组昨日（5日）发出倡议，呼吁18到55周岁，身体健康、无基础性疾病、无2019冠状病毒疾病感染史或接触史的市民踊跃参与无偿献血，帮助临床患者渡过生命难关。

为方便市民献血，武汉血液中心也推出了预约上门服务，居民可通过微信群进行接龙报名，献血车将开进社区、小区，最大限度为市民提供便利。

据了解，武汉已有不少市民和团体加入无偿献血行列。近一周，武汉血液中心全血采集量日均70人，两万毫升左右。

目前，武汉多个捐献点也已正常开放，包括武汉血液中心捐血屋、中山公园捐血屋、汉口火车站捐血屋、循礼门M+广场捐血车、中南商业大楼捐血车等。

