中国工程院院士王辰：现在还不是歇口气的时候

中国工程院院士王辰近日受访时指出，中国疫情防控效果明显，但对2019冠状病毒认识远远不足，且对其传播规律也缺乏想象力，因此仍需保持警惕。

据《人民日报》报道，中国医学科学院武汉感染性疾病及肿瘤研究中心在4月3日，落户武汉大学中南医院。担任中国医学科学院院长王辰受访时指出，通过这次疫情，国民必须增长的智慧，就是对医学科技的高度重视。目前中国的抗疫战，主要打的是社会组织的仗，而非科技仗。“我们应该少一些说漂亮话的人，多一些目光冷静、头脑清醒、行动稳健迅捷的科学家。”

王辰称，中国目前疫情防控效果明显，但在对2019冠状病毒病毒的认识还远远不够，对其传播规律也缺乏想象力，所以还不是歇口气的时候，还要对疫情是否反复保持足够警惕。

他说：“现在恰恰在疫情的变化期，谁能知道这是长期的阶段性回来的像流感，还是人个体上能够慢性感染像乙肝，还是像沙斯那样倏然而去，还是第四种、第五种可能性？我们现在还都缺乏想象力。”

王辰也提到，中共中央防疫领导小组已经明确提出，各地尤其是重点疫区，要通过核酸及血清抗体检测进行健康人群的流行病学调查。其中，通过核酸检测可以发现无症状感染者；通过抗体检测可以反映人群的免疫水平；两者结合可以对病毒规律和疫情走向有一个科学的评估，对于疫情防控有着深远意义。

王辰指出，现在不但国家医学科技创新体系要打造，在病毒的科技研究上在什么状态，也必须头脑清楚。“当我们还为这些假阳性、假阴性，尤其假阴性所困惑的时候，在这么短的时间内，有的国家已经是一滴指血十分钟，就能准确率很高的测出来了，已经可以分发到家庭里边儿。”

他强调，在检测上做到充分、准确和动态，对防控有多大的意义众所皆知，是科技的力量。

此外，针对公共卫生体系建设上，王辰提出，不应重视什么就把什么独立起来，这样容易变成一种画地为牢的局面，“其结果就是独木难支”。他说，必须把临床和预防高度结合起来，这才是“人间正道”。

受访中，王辰也提及一些西方国家施行实质性的“群体免疫”策略，以牺牲年老体弱者的生命为代价，换来人群整体免疫水平的上升，疫情之后能够放心打开国门。而中国将人民生命健康放在首位，不放弃一个患者，他警惕，对于中国这种人均医疗资源较低的国家，后期可能面临被动局面，对中国的经济社会发展、国际交流和开放带来不利影响，要靠医学才能平衡各方面。