中国入境人员若未如实报告信息 将列入失信黑名单

中国近日频频出现入境人士未申报症状导致多人被隔离的事件，中国海关总署今日（6日）宣布，对隐瞒健康信息的入境人士，将加大惩治力度，包括将他们列入失信“黑名单”，在进出境时进行百分之百人工彻查等。

综合《新京报》和《人民日报》报道，在中国国务院联防联控机制今日召开的新闻发布会上，海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，近期绝大多数进出境人员如实申报健康信息，但也有少数人员隐瞒掩盖症状，企图蒙混过关。对于该违法行为，将处以最高三万元（人民币，约6068新元）罚款，情节严重的移送司法机关追究责任。

宋悦谦也指出，后续将提高违法成本，让隐瞒信息的人员“一处失信、处处受限”。据介绍，海关总署将动用多种手段加大惩治力度。

其中，被处罚人员将被列入海关失信旅客“黑名单”，在进出境环节对其行李进行百分之百开箱人工彻查。若有同行人员，其行李也将一并予以严查。违规者的进出境邮件、快件也会被人工彻查，

此外，违规者若是企业法定代表人等管理人员，此次行为将作为海关认定企业信用状况参考依据。

若违规者是公务员或法律法规授权管理公共事务组织中从事公务的人员，或是国有企业管理人员，将通报其所在单位或相关主管部门依法依纪处理。若违规者是海关监管企业的工作人员，如进出境检疫处理单位、进出口商品检验鉴定机构等，海关总署将对这些单位将采取提高抽查比例、加严检疫监督等更为严格的管理措施。

同时，海关总署将加大对被处罚人员违法情事的曝光力度，除在海关总署官网和地方信用网站公开被处罚人员相关信息外，还将通过各种媒体将案件信息公之于众。

各地海关也将会依托地方联防联控机制，将违规者的违法信息归集到地方信用信息享平台，由地方相关部门采取联合惩戒措施。