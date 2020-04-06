女子美国探亲未戴口罩 回北京确诊

一名女子去美国探亲时没戴口罩，返回北京后确诊感染冠病。在北京市今天（6日）的疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火介绍了这例昨天确诊的境外输入病例相关情况。

据微信公众号长安街知事报道，庞星火说，4月5日，北京市新增报告境外输入确诊病例一例。某女，退休人员。自述1月17日前往美国纽约探亲，与其丈夫、儿子共同居住。

1月18日至3月13日每日到室外散步，并到附近的华人超市购物，外出未戴口罩。

她的儿子在当地上学，3月8日至3月13日曾到法国和英国旅游。3月20日，母子二人从美国纽约出发，经日本东京转乘全日空NH961航班飞往北京，3月22日抵京。

母子二人在登机和离机时体温检测无异常，经海关检疫入境，健康申报无异常，遂转运至集中医学观察点进行隔离观察。

3月22日至4月3日，该女士大便次数明显增加，但性状无改变，身体无其他异常情况。4月3日隔离观察点采集标本进行新冠病毒核酸主动检测，结果呈阳性，当晚由120急救车转运至小汤山医院隔离治疗。

结合患者境外旅居史、肺部影像、血液检查等诊断依据，4月5日被诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

该病例首发症状为非呼吸系统症状，且症状不典型，未引起患者重视，但患者能积极配合隔离点工作人员开展筛查，进行核酸检测，发现了阳性结果。