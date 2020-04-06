瑞幸咖啡董事长与CEO跌出胡润富豪榜

胡润研究院今天（6日）发布《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》，该报告研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至2020年3月31日的两个月内的财富变化，同时公布了最新的《胡润全球百强企业家》榜单。由于财务造假事件股价大跌，瑞幸咖啡董事长陆正耀、CEO钱治亚一同跌出10亿美元（14.33亿新元）富豪榜。

据《新京报》报道，过去两个月，全球股市普遍大幅下跌。胡润全球百强企业家中，只有9%的人近两月财富增加，86%的人财富减少，5%的人财富保持不变。

根据该报告，LVMH的伯纳德·阿诺特近两个月财富缩水最多，损失了2000亿元，相当于每天损失30多亿元。印度能源巨头Reliance的穆克什·安巴尼财富缩水1290亿元，相当于在过去两个月里每天损失20多亿元。

其他财富下降较多的也包括瑞幸咖啡的董事长陆正耀、CEO钱治亚，业绩造假消息爆出后，瑞幸咖啡上周股价下跌90%，陆正耀、钱治亚的财富已不到10亿美元，跌出此前跻身的10亿美元富豪榜。百度的李彦宏、马东敏夫妇财富下降了22%至590亿元；安踏的丁世忠财富下降20%至295亿元。

此外，百强中只有九人的财富在过去两个月里有所增长，全部来自中国。