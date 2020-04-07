中国巴西因疫情再起争端

巴西总统博索纳罗团队中的一名内部成员日前在多个场合公开就疫情表示对中国的不满，指中国医疗设备生产商趁火打劫，借疫情牟利，并指疫情能“帮中国政府统治世界”，引来中国官方抗议。

据路透社报道，巴西教育部长温特劳布（Abraham Weintraub）当地时间周日（5日）在推特上发文，指疫情“帮中国政府统治世界”，并引用一个拥有语言障碍的卡通人物来代表中文。

温特劳布过后将推文删除，但依然维持自己对中国的批评。维恩特劳布周一（6日）在巴西当地一个电台节目上表示自己“不是种族主义者”，但指责中国医疗设备生产商乘火打劫，表示“除非中国捐赠1000台呼吸机给巴西的大学医院，我就会去大使馆道歉，告诉他们‘我是个白痴’。”

中国驻巴西大使馆过后在推特上回应，批评温特劳布的推文是发表此番言论系蓄意而为，荒谬可耻，带有强烈种族歧视色彩，意在达到不可告人的目的，“对中巴两国关系健康发展产生了不利影响”。中方对此表示强烈愤慨和坚决反对。

另据央视新闻报道，中国驻巴西大使馆表示，当前疫情正在全球蔓延，没有一个国家能够单独应对疫情挑战。当务之急是各国积极开展国际抗疫合作，争取早日在全球范围内结束疫情，维护国际公共安全卫生和人类福祉。世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定国家和地区相联系，反对借此搞污名化。使馆敦促巴方个别人士立即纠正错误，停止对华无端指责。