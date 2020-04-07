大陆首次通报无新增死亡病例

中国大陆昨天（4月6日）无新增死亡病例，这是自1月21日起大陆首次出现单日零死亡病例。此外，大陆同日新增32例冠病确诊病例，均为境外输入，这意味着现存的1242例确诊病例中逾半数为境外输入。

据中国国家卫健委数据，截至4月6日24时，大陆现有确诊病例1242例（其中重症病例211例），累计治愈出院病例77167例，累计死亡病例3331例，累计报告确诊病例81740例，现有疑似病例89例。累计追踪到密切接触者714720人，尚在医学观察的密切接触者14499人。

境外输入现有确诊病例698例（含重症病例21例），现有疑似病例89例。累计确诊病例983例，累计治愈出院病例285例，无死亡病例。

同日新增治愈出院病例89例，解除医学观察的密切接触者2365人，重症病例减少54例。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例59例（武汉59例），无新增死亡病例，现有确诊病例518例（武汉515例），其中重症病例184例（武汉181例）。累计治愈出院病例64073例（武汉46922例），累计死亡病例3212例（武汉2571例），累计确诊病例67803例（武汉50008例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

此外，大陆6日报告新增无症状感染者30例,其中境外输入无症状感染者九例；当日转为确诊病例两例（境外输入两例）；当日解除医学观察42例（境外输入七例）。尚在医学观察无症状感染者1033例（境外输入275例）。