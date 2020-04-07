梁振英建议港官民合办“香港银行”

汇丰控股取消派息事件愈演愈烈，中国全国政协副主席、前行政长官梁振英昨天（4月6日）在facebook上发表评论，形容银行业如同心脏，不可“外露”，批判汇控听命于英国政府，但某些英国人当香港人予取予携，谈论迁册回港只是再次借香港“过桥”。他说，眼前可以做两件事，一是两位在汇控的香港人非执董辞职；二是在香港及内地业务上杯葛汇丰。他又建议在港官民合办一家以香港为总部的“香港银行”。

梁振英不相信汇控会回迁香港，他指出，早在五年前汇控在银行税上就曾向英国政府“耍手段”，说要“研究”回迁香港，但其实是借香港“过桥” 。他透露，当年曾找汇控高层面谈，表明若对方回迁，他作为行政长官会欢迎，但希望对方不要用香港来“过桥”，因他不相信对方会回迁，若搞完一轮研究后，再以这样那样的借口不回迁，这种假情假意对香港不公道。结果，汇控果真没有回迁。他反问，我们对汇控还要单恋吗？还有自尊吗？还会为香港长远发展着想吗？

他批评，此次回迁“又是在耍假情假意的手段，意图转移不派息的视线。”他相信汇控在伦敦的高层不会愿意把家搬来香港，英政府也不会让汇控离开英国，“人家绝对没有我们‘来去自由’的大方大量。”

梁振英直问：“我们应该买下汇丰吗？就算有这个钱，也不要买，因为汇丰在英国的高层不会为中国人打工；渣打，同理。”他建议，利用中国庞大市场、结合监管和人才，以疫后的振兴经济工作为切入点，在港官民合办以香港为总部的国际级银行，并赋予发钞权，做一家名实相副的香港银行，而中环邮政总局和旁边相连的空地可直接批予此银行，不必招标，地价作为政府股本一部分。

他最后表示，汇控不派息香港和内地股东“吵吵嚷嚷没有用”，打官司属“拳头在近，官府在远”，但眼前可以做两件事，一是两位在汇控的香港人非执董辞职；二是在香港及内地业务上杯葛汇丰。资料显示，汇控现时有两位非执董是香港人，分别为港交所主席史美伦，另一为希慎兴业主席利蕴莲。

香港金融界立法会议员陈振英认为，迁册讨论并非转移视线，而是希望可以给予英国监管当局压力，令其未来不再做类似要求。他又指，迁册并非简单决定，但自己当然是欢迎汇控迁册回港，相信可为香港增加就业、税收等，住宅及消费等市场亦有机会扩阔。

他续称，金管局一向尊重市场规则，不会用极端手段限制商业行为，而是“有商有量，大家一起共同努力”。陈振英表示，金管局“就是知道不应该要求港银暂停派息”，所以动作不断，先是下调逆周期缓冲资本（CCyB）比率至百分之一，后是上周宣布下调银行现有监管储备水平一半，且推出措施以增加流动性。