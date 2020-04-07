专家：武汉无症状感染者约一两万 解封还要谨慎防护

随着4月8日武汉解除离汉离鄂通道管控措施的时间节点即将到来，武汉政府与医疗专家纷纷发声警告不可放松警惕，疫情防控措施不能放松。

综合《健康时报》与央视新闻报道，武汉大学中南医院呼吸与危重症医学科首席专家杨炯日前警告，4月8日解封后，人口流动更大，更要谨慎。

杨炯说：“从近三天普查数据来看，武汉的无症状感染者占0.15%-0.3%左右，也就是说大约有一两万的无症状感染者，虽然现在看来无症状感染者的传染性比较低，但总归是有传染性的，还是需要警惕。”

因此，“少聚集、戴口罩”还是非常必要的，少参加聚会，即使要买东西、上班，也要遵守目前的防控措施和规定。

他也不排除冠病会像流感一样长期存在的可能，因此我们应该把它当流感来预防，起码这几个月应该是这样，小心一点为好。

“现在比较害怕的还是无症状感染者，武汉4月1日出现的境外输入病例也是无症状的，总之就是要加强无症状人群的管理。”杨炯教授说，这些重点人群武汉其实已经都在排查了，像现在武汉的复工体检就非常必要。从个人来说，也一定要做好防护，对自己负责，也是对别人负责。

武汉市委政法委副书记、武汉市疫情防控指挥部社区防控组相关负责人罗平4月5日在接受央视采访时说，“目前，小区封控管理重点在有序，而不是盲目乐观。”

他表示，武汉会加强重点人群排查：确诊患者、疑似患者、复阳患者、无症状感染者等，从境外回来身体有异常的人员，还有与这些人群接触较多的人员，比如医护人员、社区工作者等。